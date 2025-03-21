Bahçeli'den Özgür Özel'e 'uyarı': Yargıya saygı duy, partinde otur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'uyarı' yaptı.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği aktarıldı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur. — MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025

Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti.

Özel, "Bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" ifadelerini kullanmıştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile yapılan görüşmenin ardından da konuşan Özel, şunları söylemişti:

"Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum! Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım; bu kanunsuz emirle kurulan barikatları, polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Meydanlara, sokaklara akın! Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz."