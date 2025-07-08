Bahçeli'den, Özgür Özel'in "duruşmalar canlı yayınlansın" önerisine destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Bahçeli, "Gördüğümüz kadarıyla mali yönetimlerde tuz kokmuştur. Emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması, demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi, bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Hepimizi hayrete düşüren, herkese 'bu da mı olmuş' dedirten gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmektedir. CHP'nin Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Adıyaman Belediye Başkanı'nın yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonucunda yakayı ele vermişler, kirli çamaşırları da ortalığa dökülmüştür."

"İDDİANAMELER SÜRATLE HAZIRLANMALI"

"Bize göre bahse konu yargı süreçlerinde iddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturma safhaları eksiksiz ve etkin şekilde idame ettirilerek olabilecek en kısa sürede tamamlanmalıdır" diyen Bahçeli, "Soruşturmalarda görev alan cumhuriyet savcılarına güvenimiz tamdır ve gece gündüzlü çalıştıkları da bellidir. Ne var ki tavsıyan, tekleyen ve tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi, sosyal ve ekonomik sorunları doğurması muhtemel bir akıbettir. Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek yoktur. Adli tatil yakında başlayacaktır. Eylül ayının ilk haftasıyla beraber hızlanan yargı süreçlerinin ithamında bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım, kim suçlu, kim masum görüp öğrenelim" ifadelerini kullandı.

"DURUŞMALAR CANLI YAYINLANSIN" TALEBİNE DESTEK

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın" önerisine destek vererek, "Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim" sözlerini anımsatan Bahçeli, "İsmin Özgür, Türkiye de özgür bir ülkedir. Öfke kontrolünü kaybettiğini, stresle başa çıkamadığını, ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin, sokakta gezebilirsin, sokakta hayal kurabilirsin, germeye, gerginlik üretmeye mahal yoktur. Elini tutan yok, önüne geçen yok, önüne çıkacak yok. Haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Ama bu sokak merakı seni suça sürüklerse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma."

"DEVLETİN BAŞI, TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ GERÇEKLEŞTİRMEKLE MÜKELLEF"

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararını açıkladığı yeni süreç ile ilgili konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı, terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız."