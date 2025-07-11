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Bahçeli'den Pervin Buldan'a teşekkür telefonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından Pervin Buldan'ı aradı. Bahçeli, Buldan'a "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla" sözleriyle teşekkür etti. Süreç için "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Siyaset
  • 11.07.2025 13:57
  • Giriş: 11.07.2025 13:57
  • Güncelleme: 11.07.2025 14:02
Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den Pervin Buldan'a teşekkür telefonu
Fotoğraf: AA (Bahçeli, DEM Parti heyetiyle - Ocak 2025)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti.

Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip" sözleriyle Buldan'a teşekkür etti.

Bahçeli ayrıca sürecin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

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