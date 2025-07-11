Bahçeli'den Pervin Buldan'a teşekkür telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı arayarak teşekkür etti.

Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip" sözleriyle Buldan'a teşekkür etti.

Bahçeli ayrıca sürecin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.