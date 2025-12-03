Bahçeli'den SDG'ye mesaj ve "PKK'lilere af" açıklaması

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi MHP Lideri Bahçeli'yle dün başlattığı röportajın devamını yayımladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeli, İmralı'nın silah bırakma çağrısının SDG'yi de kapsadığını iddia etti. Af tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" dedi.

SDG'YE MESAJ

PKK'nin 12 Mayıs'ta örgütsel varlığını lağvettiğini hatırlatan Bahçeli, "11 Temmuz’da bir grup PKK’li silahlarını yakmıştır. Özellikle Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim yorumumuz bu doğrultudadır. SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir. Bölücü terör örgütünün açtığı yaraların kapatılması hususunda geniş bir konsensüs vardır. Bundan bahtiyarım. Milletimiz 'Terörsüz Türkiye' adım ve atılımlarının arkasındadır. Kaldı ki bu hedefe ulaşılmasıyla birlikte, tekrar söylemeliyim ki, kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

"PAZARLIK İÇİNDE DEĞİLİZ"

Pazarlık içinde olmadıklarını iddia eden Bahçeli, "Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye’nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet’in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız, alamayız, almayacağız. Maksadımız milli birlik ve kardeşliğimizi, bunun yanı sıra iç cephemizin tahkimini ve taçlanmasını sağlamaktır" dedi.

"SUÇA KARIŞMAYANLAR AİLESİYLE KUCAKLAŞMALI"

Af tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Kürt kardeşlerimin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken, bedelini en çok ödeyen, ağır sonuçlarına katlanan hazin ve hüzün dolu bir maziye sahiptir. Bu maziyi parlak bir gelecekle tamir ve telafi etmek başlıca sorumluluğumuzdur."