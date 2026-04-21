Bahçeli'den seçim çağrılarına yanıt: Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Burada mesele sadece bir asayiş meselesi olarak ele alınamaz. Karşımızdaki tablo çağımızın çocuk ruhu üzerinde kurduğu baskılarla, aile bağlarında meydana gelen gevşemeyle, okul ikliminin ihtiyaç duyduğu destekle, dijital dünyanın denetimsiz alanlarıyla ve toplumsal değer aktarımındaki kırılmalarla birlikte değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Dijital mecraların sohbet odalarının, sohbet gruplarının, uygulama ve kanallarının masum bir haberleşme alanı olmaktan çıktığı, Türk milletinin köküne, gündemine, geleceğine dinamit döşemek isteyen haya yoksunlarının ellerinde fitnenin, tahrikin, suç ve suçluyu övmenin, kamu düzenine kast eden karanlık çağrıların öğütlediği bir ifsat hattına dönüştüğü artık inkar edilemez bir hakikattir."

"Çözüm yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı değildir. Çözüm yalnızca adım başı duvarlara asılacak kameralar değildir" diyen Bahçeli, "Hadise vuku bulduktan, canlarımızın yuvalarından uçtuktan sonra pansuman tedbirler sıralamak bizim meşgalemiz değildir. Mesele daha derindedir, mesele daha geniştir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasında şunları sıraladı:

">> Siyaset kurumu bu meselede çekişme dili üretmemelidir.

>> Akademi sahici bilgiyle gösterilmelidir.

>> Bürokrasi kurumlararası eşgüdümü güçlendirmelidir.

>> Aileler evlatlarının iç dünyasına dikkatle bakmalıdır ve ailelerin dijital farkındalık kapasitesi artırılmalıdır.

>> Medya acıyı çoğaltan bir yayıncılık anlayışından uzak durmalıdır.

>> Silaha erişim, şiddet dili, akran zorbalığı, dijital radikalleşme ve toplumsal yalnızlaşma tek tek dosyalar halinde değil, ortak bir çocuk koruma mimarisi içinde değerlendirmelidir."

"SORUMLULUK ZİNCİRİNİ SAKLANMADAN TESPİT EDİLMELİ"

"Bizim talebimiz açıktır, bizim beklentimiz nettir" diyen Bahçeli, şunları söyledi: "Sebepler sonuna kadar araştırılmalıdır. İhmaller varsa birer birer ortaya çıkarılmalıdır. Sorumluluk zincirini saklanmadan tespit edilmelidir. Okul güvenliğini, çocuklarımızın ruh sağlığını, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin huzurunu koruyacak kalıcı tedbirler vakit kaybetmeksizin alınmalıdır."

SEÇİM ÇAĞRILARINA YANIT

Ara seçim ve erken seçim talebine yanıt veren Bahçeli, "Seçim siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir. Onun hükmü, vakti geldiğinde tecelli edecektir" diye konuştu.

"Ara formüllere, dolambaçlı yollara, keyfi oyunlara mahal verilmeyecektir" diyen Bahçeli, "Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz budur. Türkiye'nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız. Milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz. Türkiye yoluna devam edecektir ve hiç kimse bu yürüyüşü durduramayacaktır" ifadelerini kullandı.