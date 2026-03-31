Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Amaca hizmet edecek yasalar hızlıca çıkarılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli sözlerine, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaştan bahsederek başladı.

Bahçeli bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüm bu cüretkar saldırılar sürerken Türkiye olarak ayağımızı sağlam Anadolu'ya bastığımızı, dostta düşman da bilmelidir. Bizim için sadece komşu değil, dil ve din kardeşlerimizdir. Çocukları öldüren, Gazze'yi on binlerce füzeyle yok eden, İslam ülkelerini birbirine düşüren bu şer ittifakının karşısında durmak için insan olmak yeterlidir. Türk milleti her zaman zalime karşı mazlumun yanında olmuştur. Dünya; bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden yapılan katliamların karşılıksız kaldığı bir dünya olmamalıdır.

Uluslararası gelişmelere bakıldığında, küresel vicdanı rahatlatacak gelilşmelerin yaşandığını ifade etmek mümkün görünmemektedir. Uluslararası sistem ağır yaralı halde can çekişmektedir. Küresel dengelerin değiştiği ağır bir buhran döneminden geçilmektedir. Batı değerler sistemi hepten çökmüştür. Bebek ve çocukların sesi kısılırken silah sesinin yükselmesi utanç vericidir. Buna dur demek insanım diyen herkesin mesuliyetidir. ABD ve İsrail, her canı istediğinde İran'a veya tahakküm altına girmeyi reddeden her ülkeye saldırmayı kendinde hak görmemelidir."

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEKTE"

Türkiye'nin ateşkes konusunda adım attığını ifade eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere barış için kararlılıkla mücadele etmektedir. Diplomaside yapılan çok sayıda müzakere, Türkiye'nin barış arayışındaki önemini tekrar gözler önüne sermiştir. İsrail'deki bazı çevrelerin Türkiye'nin 'yeni hedef' olduğunu ilan ettiği yerde Türkiye'nin güçlü olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her eylem, doğrudan mill, güvenliğimizi hedef almaktadır. Devletin yanında durmak yerine karşısında saf utanların milletin vicdanında karşılığı olmayacaktır."

"CHP'NİN SİYASİ AHLAK ANLAYIŞI EROZYONA UĞRAMIŞTIR"

Bahçeli, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP yönetimini ise şu şekilde eleştirdi:

"Şehrin emini olması gerekenler emanete hıyanet etmiş, yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Atatürk'ün partisi CHP'nin siyasi ve toplumsal ahlak anlayışı erozyona uğramıştır. Hiç kimse dokunulmaz, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir. Bu tür iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi ve sorumluların hesap vermesi kaçınılmazdır."

Konuşmasının sonunda iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte yasal adımların atılma vaktinin geldiğine işare eden Bahçeli, şunları söyledi: