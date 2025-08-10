Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: "Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti. Tv100, Show Radyo, Radyo Viva gibi medya kurumlarını bünyesinde barındıran Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in, MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli’yi ziyaretinde, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı.

Ziyarette yeni sürecin önemine ilişkin konuşan Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirterek, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

Bahçeli, "PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu" belirtti. Bahçeli, silahı gömmenin, sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını ifade etti.

Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Devlet Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürtlerin de terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplenmesi ve istisnasız şekilde destek vermesinin, yeni sürecin hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.

"ARTIK VATANDAŞLARIN HER YERDE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASININ ZAMANI GELDİ"

Televizyonda yakın zamanda, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirten Bahçeli, bu görüntüyü görmenin dahi yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini ve artık göz yaşı yerine hayatın normalleşerek, vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini söyledi. Bahçeli, yeni süreçle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini aktardı.