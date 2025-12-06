Bahçeli'den süreç mesajı: "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Dedikodu anaforuna kapılmadan yolumuzda ilerliyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir" dedi.

Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında gündeme ilişkin gelişmelere değinen Bahçeli, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili "Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir?" dedi.

Bahçeli, Cizre'de katıldığı bir sempozyuma ağır silahlı korumalar eşliğinde katılması tepkilere yol açan Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin kendisine yönelik açıklamalarına "Elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim" sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçeli'nin gündeme ilişkin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

"ÇETELER, SOYGUNLAR..."

Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır. Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir?

Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu? Türk futboluna gölge düşürenlerin, yattığı yerden çok kazanmak istemeleri hepimizin kafa yorması gerek bir konu değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin korku salması, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki altınların çalınması ahlak krizi değil midir?

KOMİSYON VE SÜREÇ AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye sürecinde aşama aşama sonuca doğru gidiyoruz. Dedikodu anaforuna kapılmadan yolumuzda ilerliyoruz. Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmış, PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları muayyendir. Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. PKK'nın kurucusun vebali omuzlamış demektir. Ülkemiz ahlaki temelli barışı hayata geçirmektedir.

BARZANİ'NİN KORUMALARI TARTIŞMASI

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Beldiyelerin rüşvet ve yoksulluk yapması yaygın bir ahlak krizi değil midir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu her tarafa sıçramış gayrimeşru ilişkilerin bir manzumesi, milli hafızaya yerleşmiş bir ahlak krizidir. Buna karşı adaletin devreye girmesine, yargı mensuplarını itibarıslaştırmak ahlak krizi değil mi?

İşbirliğinden yanayız. Konuşmayla, anlaşmayla, empati yapmakla meşgul olmalıyız. Tarihi fırsatı kaçıramayız. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Hepsinden önemlisi Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, hürmetle kucaklıyorum."