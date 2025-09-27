Bahçeli'den TRÇ açıklaması: Kaçınılmaz olarak gündeme gelecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen günlerde gündeme getirdiği "ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı Türkiye, Rusya ve Çin ittifakı" açıklaması ile ilgili konuştu. Bahçeli, önerisinin askeri olmadığını söyledi.

Bahçeli'nin, "TRÇ ittifakı" ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ikinci kısmı Türkgün gazetesinde yayımlandı. Bahçeli, Erdoğan BM'ye gitmeden önce gündeme getirdiği "Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı' ile ilgili, "Askerî değil; NATO yükümlülükleriyle çelişmeyen sivil-ekonomik sütunlar etrafında kurumsallaşması daha uygun olabilecektir. Uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hâli sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutu dâhil barış ve huzura katkı verebilecek unsurlarla desteklenmesi de söz konusu olabilecek, kaçınılmaz olarak gündeme gelebilecektir" dedi.

Türkiye, Rusya ve Çin'in sahip olduğu potansiyel ile küresel nüfusun yüzde 20’sine, küresel toprak büyüklüğünün yüzde 20,46’sına, küresel GSYİH’nin yüzde 19,57’sine, küresel mal ihracatının yüzde 17,42’sine, küresel askeri harcamaların yüzde 17,96’sına, küresel seviyedeki toplam askerî mevcudiyetinin yüzde 16,9’una denk olduğunu söyleyen Bahçeli, TRÇ ittifakı önerinin askerî değil, sivil-ekonomik bir iş birliği önerdiği belirtti. Bahçeli devamında şu ifadeleri kullandı:

"Önerimizin, Türkiye’nin mevcut güvenlik mimarisini (NATO) bütünüyle ikâme etmeye yönelen bir adım olarak değil, çok kutuplu sistemde ek bir etki vektörü üretmeye dönük stratejik bir çerçeve olarak okunması isabetli olacaktır. Bu bakımdan TRÇ, öncelikle bir 'askerî blok'tan ziyade enerji, ulaştırma, sanayi/teknoloji, finans ve kriz diplomasisi alanlarında işlevsel yakınsama yaratmayı hedefleyen, katmanlı bir ortaklık modeli olarak tasavvur edilebilecektir.

TRÇ çağrısı, 'çift başlı kartal' vizyonuyla birlikte okunduğunda, Türkiye’nin tek eksene hapsolmayan, katmanlı ve seçici bir dış politika enstrümanına işaret etmektedir. Bu enstrüman, NATO’dan kopmadan ve TDT-2040 hedefleriyle çelişmeden; enerji-lojistik-finans-teknoloji eksenlerinde işlevsel yakınsama ürettiği ölçüde Türkiye’nin menfaatlerine hizmet edebilecektir."