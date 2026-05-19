Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na mesaj: Sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir" dedi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Bahçeli, "19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.

Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Bu gençlik ile ne kadar övünsek azdır. 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğneniyordu. Vatan toprağına işgalcilerin gölgesi çökmüştü. Samsun'da atılan adım en büyük cevaptır. Samsun'da Türk milletinin tarihi sil baştan yazıldı."

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece de değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızıl Elması’dır."