Bahçeli'den 'yüzde 50+1' çatlağının ardından 'Cumhur İttifakı' vurgusu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 önerisine ilişkin "Bu tartışma gereksizdir" sözleriyle kapıyı kapatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Yerel seçimlere ilişkim verdiği mesajda İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında CHP ve Genel Başkan Özgür Özel'i hedef aldı.

Özgür Özel'e yüklendiği açıklamasında Bahçeli, "CHP'nin acemi genel başkanı sözüm ona HEDEP'i tava getirmek, Kürt kökenli kardeşlerimi istismar emeliyle gemi azıya almıştır. Bunlar öyle karışıklar ki akıl, vicdan ve siyaset anlayışı çerçevesinde bin parçaya bölünmüş durumdalar. Kürt kökenli kardeşlerim bayağı siyaset taktiklere aldanmaz" dedi.

"CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, uydur-kaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP'i içlerine almalı ya da derhal HEDEP'e katılmalarıdır" diyen Bahçeli, "Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü CHP demek HEDEP demektir" ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef almayı sürdüren Bahçeli, "Artık CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır" iddiasında bulundu.

İSTANBUL VE ANKARA'YI İŞARET ETTİ

Yerel seçimlere ilişkim mesajında İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı, İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı, Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerdeki makus hale Allah'ın izniyle son verecektir" diye konuştu.

FUTBOLDA DOLANDIRICILIK SKANDALI

Futbolda dolandırıcılık skandalına da değinen Bahçeli, "Daha çok faiz elde etmek için fon oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bankacılar, şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmakta" dedi.

Bahçeli, "TikTok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yok. Türkiye bu kirliliğe daha fazla sessiz kalmamalıdır" tepkisini gösterdi.

'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU

Konuşmasında Cumhur İttifakı vurgusu yapan Bahçeli, "MHP ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir. Milli değerlerimize ve toplamsal ahlakımıza yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade MHP ve Cumhur İttifakı'dır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm' sözlerini anımsatan Bahçeli, "Biz o paslı mührü söküp atmayı da başaracağız" dedi.