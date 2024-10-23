Bahçeli, Dervişoğlu'nun attığı idam ipini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun fırlattığı idam ipini İYİ Parti Grubu'ndan istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren Dervişoğlu, Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, elinde tuttuğu idam ipini yere fırlattı.

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya'nın aktardığına göre Bahçeli, İYİ Parti Grubu'ndan Dervişoğlu'nun fırlattığı idam ipini istedi.

Bahçeli'nin idam ipini Meclis'teki odasına asacağı ifade edildi.