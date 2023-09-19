Bahçeli duyurdu: MHP kurultayı 17 Mart'ta yapılacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin "14. Olağan Büyük Kurultayı"nın 17 Mart'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurultayının 17 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Devlet Bahçeli, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurultay tarihini açıklayan Bahçeli, "17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdığımız 14. Olağan Büyük Kurultayı'mızla da düğümlenecek il ve ilçe kongrelerimizi disiplin, demokratik olgunluk, sağduyu, kardeşlik ve yüksek bir katılım eşliğinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "MHP başında sonunda, önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir ilişki ve irtibat ağının, hiçbir fikri, siyasi tez ya da önermenin içinde bugüne kadar olmamış ve bundan sonra da olması düşünülmeyecektir" dedi.

"Bizim sırça köşklerle işimiz olmadı, olmayacaktır" diyen Bahçeli, "Birileri gibi fildişi kulelerinde sefa sürmemiz, keyif çatmamız, çıkar hesabı yapmamız, günü kurtarmaya tevessül etmemiz, kulislerin oyuncağı olmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: "Tük milliyetçiliğinin milletimize ve ülkemize doğrudan temas eden her meseleyle ilgili de söyleyeceği sözü, göstereceği refleksi hazırlayıp kamuoyunun takdirine sunacağı çözüm reçeteleri vardır."