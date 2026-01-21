Bahçeli "Erdoğan başkan olmalı" demişti: Erdoğan Gazze Barış Kurulu'na katılacak ismi açıkladı
Partisinin grup toplantısı sonrasında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamaların ardından bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı, Gazze Barış Kurulu'na davet edildiniz Trump tarafından, katılacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.
Erdoğan soruya tek cümleyle cevap verdi ve "Hakan Bey katılacak" dedi.
Böylece Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'yi Hakan Fidan'ın temsil edeceği öğrenilmiş oldu.
BAHÇELİ "ERDOĞAN BAŞKAN OLMALI" DEMİŞTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün partisinin grup toplantısında konuşmuş ve konuşmasının sonunda şu sözleri söylemişti:
"Son bir cümle söylüyorum, başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde Barış Kurul başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi hodri meydan diyorum"