Bahçeli "Erdoğan başkan olmalı" demişti: Erdoğan Gazze Barış Kurulu'na katılacak ismi açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamaların ardından bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı, Gazze Barış Kurulu'na davet edildiniz Trump tarafından, katılacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Erdoğan soruya tek cümleyle cevap verdi ve "Hakan Bey katılacak" dedi.

Böylece Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'yi Hakan Fidan'ın temsil edeceği öğrenilmiş oldu.

BAHÇELİ "ERDOĞAN BAŞKAN OLMALI" DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün partisinin grup toplantısında konuşmuş ve konuşmasının sonunda şu sözleri söylemişti: