Bahçeli, “Erdoğan ile görüş ayrılığı” sorusuna sinirlendi; gazeteciye "Mesleği bırak" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Türk Devletleri Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "2022 yılında başlayan çalışmalar 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep ortak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk Dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "İzmir’de, partisinin içine sürüklendiği çalkantılarından mustarip olduğunu itiraf eden ve telaşla 'ülke gündemine döneceklerini' açıklayan CHP Genel Başkanı’nın, dönüş yolunda uçuruma savrulmamasını, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Onlar dönsün dursun, dikkat etsinler fazla dönüş denge ve şuur kaybına yol açıp yere de düşürebilir. Düşen tutunacağı dalı seçemez. Ancak dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, devrilenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkanlara aldırmadan, bizim yolumuz Türk Devri’dir, bizim yolculuğumuz Türk Dünyası Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı’dır."

"FIRSAT KAÇMAMALI"

"Fırat’ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimiz, mesele bizim meselemizdir" diyen Bahçeli, "Kalem elimizde, kader önümüzde, kardeşlik bağrımızda, tarihi baştan ayağa yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalı, Türk Birliği hayal safhasında kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN İÇİN YAPTIĞI ÇAĞRI

Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır" ifadesini kullanan Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek milli beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: "Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayri meşru ve gayri hukuki menfur bir çelişkidir. Bu vahim çelişkinin yörüngesine sabitlenip hıyaneti gerekçelendirmeye, hatta demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur."

"SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ"

"Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktur. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin ve geleceğin süper güç Türkiye’sinin hedef ve hesabındayız. Geçmişte çekilen acıların ve akan gözyaşlarının geleceği perdelemesine tahammül edemeyiz.

Oyumuz artıyormuş, oyumuz azalıyormuş! Arkadaşlar, aziz milletim, vatan tehdit altındayken, milli güvenlik duvarlarımız hain akınlarla sallanıyorken, oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma ve aşağılanma halidir. Böyle bir şeyi de tamamen reddediyoruz."

CHP VE DEM PARTİ'YE YÜKLENDİ

Kayyum atamalarına değinen Bahçeli, CHP ve DEM Parti'yi hedef alarak "Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarından sonra CHP ile DEM’in kent uzlaşması çatısı altında nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü belgelenmiştir" dedi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"DEM’in otobüsüne binip fitne ve fesat çığırtkanlığı yapan CHP Genel Başkanı siyasi istikbalini PKK’nın hunhar emellerine ve mağara deliklerine devretmiştir. DEM Eşbaşkanı’nın Seyh Said ve Seyyit Rıza güzellemesi, Kürt kardeşlerimiz adına malum rezilliğe sözcülük yaptığını iddia etmesi, kimin nerede durduğunu ve terörle nasıl bir ortaklık içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kapanmış meselelerin açılması, kabuk bağlamış yaraların deşilmesi Türkiye’nin toplumsal barışını hazmedemeyenlerin sinsiliği ve art niyetliliğidir. Şeyh Said ve Seyyit Rıza, yaşadıkları dönemin hainleridir, bölücü teröristleridir; cumhur, Cumhuriyet ve devlet düşmanlarıdır, hak ettikleri gibi de cezalandırılmışlardır. DEM’in silahtan ve terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, azgın tahrik ve tacizlerini yaygınlaştırması, elbette Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalıdır, konunun ise Kürt kardeşlerimle hiçbir ünsiyet, hususiyet ve illiyet yakınlığı yoktur.

PKK’lı Bese Hozat’ın Kandil ve kent uzlaşması bahanesiyle CHP’nin ve DEM’in sokağa çıkmasını kışkırtması, bu hain siparişe CHP’den de herhangi bir itirazın gelmemesi ayıplı ve ahlaken yitik bir siyasetin içyüzünü deşifre etmiştir."

MANSUR YAVAŞ'A KONSER TEPKİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, belediyenin düzenlediği konserler ile ilgili tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li belediyelerin müzikli eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri, sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı reva görmeleri maskeleri düşüren kepazeliktir.

Neymiş, bir sanatçıya ödenen para 69 milyon lira değil de, 45 milyon liraymış. Bu kafa normal bir kafa değildir. Bu tevil hamulesini kaldırmaya kimsenin takati de yetmeyecektir. Suçluların telaşıyla kıvrananların şifreli özrü kabahatlerinden büyüktür. Haydi halkımızdan utanmadınız, be hey densizler, be hey sonradan görmeler Allah’tan da mı korkmadınız?"

ADAYLIK TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isminin cumhurbaşkanı adaylığı ile geçmesine tepki gösteren Bahçeli, "Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları, anketlerin palavralarıyla caka satmaları en başta İstanbul ve Ankara’ya nankörlük, kendi adlarına da namertliktir" diye konuştu.

ERDOĞAN SORUSUNA SİNİRLENDİ

Bahçeli, grup toplantısı konuşmasının ardından gazeteci Hilal Köylü'nün 'Erdoğan' sorusuna sinirlendi.

Hilal Köylü, Bahçeli'ye yönelik, "Çözüm süreci konusunda Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusunu yöneltti.

Bahçeli, Köylü'nün sorusuna tepki göstererek, "Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" yanıtını verdi.