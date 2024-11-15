Bahçeli, Erdoğan ile görüşmüştü: MHP'den bir paylaşım daha geldi

MHP, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla başlayan yeni süreç ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor.

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından dördüncü kez paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

MHP'nin ilk videosu 12 kasım salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verilmişti. Öte yandan Bahçeli'nin, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce de paylaşım yapılmıştı.

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Görüşme, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından yapılan ilk görüşme olmuştu.

Öte yandan kulislerde, Erdoğan ile Bahçeli'nin arasında görüş ayrılığı olduğu iddia ediliyordu. Bahçeli de, gazeteci Hilal Köylü'yü bu iddiaları sorduğu için sert tepki göstermişti.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda DEM Parti Grubu ile tokalaştı.

Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğiz, konuşup çözemeyeceğiz bir şey yoktur" dedi.

15 Ekim'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 22 Ekim'deki Meclis Grup Toplantısında yaptığı çağrısında ise şunları söyledi: "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile cezaevinde görüşmüştü.

Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan, mesajında şunları kaydetti: "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim."