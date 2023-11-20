Bahçeli, Erdoğan’ın önerdiği seçim modeline 2 yıl önce ne demişti?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağına" ilişkin sözlerinin ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bahçeli'nin yarın grup toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi. Bahçeli, 2 yıl önce 40+1 tartışmasına ilişkin, "Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir" demişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50+1" çıkışı tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 50+1 açıklamasının ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan'ın 50+1 sözlerine ilişkin Bahçeli'nin görüşünü almak için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ı aradığını belirtti.

Yalçın, MHP’nin grup toplantısını işaret ederek, “Yarını bekleyin” dedi. Yalçın, Bahçeli’nin konuşmasında bu meseleye değineceğini ifade etti.

50+1 meselesinde Bahçeli’nin görüşünü öğrenmek için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı aradım.

Yalçın, MHP’nin grup toplantısını işaret ederek, “Yarını bekleyin” dedi, Yalçın, Bahçeli’nin konuşmasında bu meseleye değineceğini ifade etti. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 20, 2023

BAHÇELİ 2 YIL ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Bahçeli, 23 Kasım 2021'de MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 50+1 tartışmasına tepki göstermişti.

"İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Gazete ve televizyonlarda bu tartışma devam etmektedir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanının iki turlu seçimden doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Bu unsur getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçen 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50+1'ini alması anayasal norm olarak kabul edilmiştir" demişti.

Bahçeli, şunları ifade etmişti: "Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde ikinci unsur yüzde 40+1 denilen sistemdir. Bu sistem Bolivya, Kosta Rika, Arjantin'de geçerlidir. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm ülkelerde oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir."

"Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir" diyen Bahçeli, "Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek argüman yüzde 50+1 için partiler arası uzlaşmayı artırmasıdır. Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır" tepkisini göstermişti.