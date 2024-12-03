Bahçeli, Esad'a çağrı yaptı; 'Sırada Menbiç var' dedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'de 27 Kasım'da HTŞ'nin sadırıları ile şiddetlenen nedeniyle hakkında Beşar Esad'a seslenerek "Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmamış. Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın normalleşme iradesi göstermesi kendi hayrınadır" dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Türkiye ve Ortadoğu gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin sıkıntılı ve zorlu günleri geride bıraktığını savunan Bahçeli, "Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme perfonmansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir" dedi.

Bahçeli, iç ve dış gelişmelere değinerek "İç ve dış gelişmeler karşısında gelişen sinyaller asla kuruntu değildir. Çağrılarımızın arka planları vardır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisine seslenen Bahçeli, "Özgür bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına yedi ceddiniz ağır şekilde katlanacak" ifadelerini kullandı.

Gündemden düşmeyen 'sahte dolar krizi' ile ilgili haberlerin yalan ve saptırma olduğunu savunan Bahçeli, "Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler külliyen yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımları için soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele amansız şekilde sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır.

Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır.

Türk devleti yeni yetme ve derme çatma bir devlet değildir. Belaları def edecek dirayet, kudret nesilden nesile vesaret yoluyla değil, Türk aklının yoluyla gelmiştir. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı avuçlarımızın içine alabiliriz.

Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmış yüreğimizle omuz veriyor olmaktan iftihar ediyoruz. İç ve dış gelişmeler karşısındaki kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır.

BAHÇELİ'DEN ESAD'A ÇAĞRI

Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik ortam giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur.

Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır. Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzatan elini tutmamıştır. Bize göre vakit geçmiş değil. Esad'ın Türkiye ile normalleşme iradesi göstermesi kendi çıkarınadır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur.

Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmamış. Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın normalleşme iradesi göstermesi kendi hayrınadır.

Gelişmelerin Kürt kökenli kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler bizim canımız; PKK, PYD, YPG can düşmanımızdır.

"DEM YA TÜRKİYE PARTİSİ OLACAK YA DA DERDEST"

YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız. ABD ve Rusya, 'Teröristleri bölgeden çekeceğiz' dediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Terör ya bitecek ya Türkiye bahara uyanacaktır. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır.

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sırada Münbiç var.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır.

Özgür bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına yedi ceddiniz ağır şekilde katlanacak. CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül’den sonra PKK ile birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın."