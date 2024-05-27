Bahçeli gazetecileri hedef aldı: Hepsinin üstünden geleceğiz

Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde konuşan MHP lideri Bahçeli, partisi hakkındaki iddialar ve değerlendirmelerle ilgili konuştu. Muhalif TV kanallarını ve gazetecileri hedef alan Bahçeli, "Halk Televizyonu, Sözcü, Now başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti, açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bölümünde partisi hakkındaki iddialara değinen Bahçeli, başta Halk TV, Sözcü TV ve Now TV olmak üzere bu kanallardaki programlarda partisi hakkındaki iddialara yönelik değerlendirmelerde bulunan gazetecileri hedef aldı.

Bahçeli, "Halk, Sözcü, Now TV başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz."

"Hain saldırılara cesaretle direniyoruz. Ülkücü olmanın zor ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz" diyen Bahçeli, Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.

Her biri milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip milletimizin ve ülkemizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz elbette ölmedi onlar diridir. Şehitlerimiz ile nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz.

"KESİN BİR HESAPLAŞMA İÇİN HAZIRIZ"

Hain saldırılara cesaretle direniyoruz. Ülkücü olmanın zor ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz. İçimizi karıştırmaya çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz.

Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşma için hazır olduğumuzu söylüyoruz.

"AJANLARA TAŞERONLUK YAPANLARI PARAMPARÇA ETMEK NİMET BORCUMUZ"

Halk, Sözcü, Now TV başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz.

Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların üstünden geleceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz.

Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlara taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.

MHP'yi yolundan ve davasından alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Hiçbir karanlık emel davamızı bozamayacaktır."