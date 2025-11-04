Bahçeli grup toplantısında konuşacak: Hangi mesajları vermesi bekleniyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (4 Kasım Salı) partisinin grup toplantısında konuşacak.

Bah.eli'nin bugünkü grup toplantısında önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi Bahçeli'nin TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haberde "Toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündemdeki iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor" ifadesine yer verilmişti.

Dünkü haberin ardından bugün de Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise Bahçeli’nin “olumlu mesajlar vereceğini” yazdı.

Selvi'ye göre Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapacak.

MHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te gerçekleştirilecek.

RESEPSİYONA KATILMAMIŞTI

Bahçeli, 29 Ekim’de Saray’da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na ve Anıtkabir’deki resmi törene katılmamıştı.

Anıtkabir’deki törende MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil ederken, Saray’daki resepsiyona MHP’den herhangi bir isim yer almamıştı.

MHP’nin bu tavrı kamuoyunda iki farklı şekilde yorumlanmıştı.

Bunlardan ilki AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasında Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin görüş ayrılığının Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturduğu yönünde.

İkinci yoruma göre ise Bahçeli, sürece ilişkin adımların daha hızlı atılması gerektiğini düşünüyor.