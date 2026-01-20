Bahçeli grup toplantısında konuşuyor: Suriye'deki çatışmalar hakkında neler söyleyecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Suriye'de SDG ve HTŞ ile beraberindek, güçler arasında yaşanan çatışmalar hakkında konuşan Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemizi her yönden etkileyen iç ve dış gelişmeleri, dünyayı kasıp kavuran siyasi ve stratejik mücadeleleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Bilhassa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde bir yandan atılan kararlı adımları, diğer yandan da bozucu tesirleri ve bozguncu tertipleri dikkatle yorumladık.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde atılan adımları dikkatle yorumladık. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Hakkaniyetin yanındayız. Haramın karşısındayız. Hiyanetin karşısındayız. Habis emellerin karşı cephesindeyiz.

Yıkımı ve yıkıcılığı tercih eden Siyonist emperyalizmin yoz ve yeminli işbirlikçilerini, bunların şiddet ve şekavetle yazılmış husumet senaryolarını gözden geçirerek temkinli ve tedbirli siyasi duruşumuzu teyit ettik.

ÖCALAN'IN 'BARIŞ SÜRECİNİ BALTALAMA'

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG ve YPG başkadır. SDG ve YPG terör örgütüdür; Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A'dan Z'ye hayal mahsulüdür.

SDG ve YPG’nin, 27 Şubat İmralı Çağrısı’na muhalif hareket ettiği açıktır. SDG ve YPG’nin provokasyonlarını ‘barış sürecini baltalama’ olarak gören bizzat PKK’nın kurucu önderliğidir. Sadece Fırat’ın batısı değil, Fırat’ın doğusu da Ayn El Arab’dan Kamışlı’ya kadar faal hâlde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır. Tek bayrak, tek millet ve tek ordu. Terörün sonu yoktur. Çıkmaz sokaktır."

Ayrıntılar geliyor...