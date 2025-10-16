Bahçeli gündeme getirmişti: Bakanlık'tan 'askeri hastane' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını ve çeşitli görüşmeler yaptığını belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in 10 Ekim'de Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulunduğunu kaydeden Aktürk, Tokel'in askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Aktürk, "3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devralan ülkemizin, bir yıldır icra ettiği Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise yarın İtalya’ya devredilmesi planlanmaktadır" dedi.

"SDG ENTEGRE OLMALI"

MSB kaynakları, 12 Ekim'de Ankara'da Suriye heyetiyle yapılan üçlü görüşme ve SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonuna ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"12 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusu'na entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

Askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin ise Bakanlık kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, salı günkü grup toplantısında askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söylemişti.