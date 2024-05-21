Bahçeli: HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Gazze'de masumların kanı hâlâ dökülmektedir" diyen Bahçeli, "Barbarlık güncelleşmiş, yeni sürümü ile Gazze Şeridi'ni kırıp geçirmiştir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere sayıları 35 bini aşan sivil ve masum Filistinli kardeşlerimiz soykırım suçunun kurbanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına değinen Bahçeli, "Caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanında çok önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Bahçeli, "Soykırımcıların kaçışı ya da kurtuluşu yoktur. Netanyahu'nun güvendiği dağlara kar yağmaktadır" dedi ve ekledi: "Gazze, Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır."

İBRAHİM REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, "İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti: "Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel ve bölgesel tehditlerin üst düzey seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hakikaten kaza mıdır sabotaj mı bilemem ama iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşması bölgesel huzur adına zorunluluktur. Reisi'nin ölümü aydınlatılmalı" dedi.

KOBANİ DAVASI AÇIKLAMASI

Kobani Davası'nda çıkan cezalar hakkında konuşan Bahçeli, "İşlenmiş bir suç, kimsenin yanına kalmamıştır. PKK ile HDP arasındaki organik bağ, hukuken neticelenmiştir. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasını niçin sürekli ertelenmektedir. HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır.Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan sanıyorum hiçbir şey kalmamıştır. O halde HDP ve devamı kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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