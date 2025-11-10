Bahçeli hedef almıştı: Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanı seçildikten sonra Bahçeli'nin hedef aldığı Tufan Erhürman Erdoğan'la görüşmek için 13 Kasım'da Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Duran şunları dedi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."
Erhürman Kuzey Kıbrıs'ta 19 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde %62,76 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. 24 Ekim'de göreve başlayan Erhürman Kuzey Kıbrıs tarihinde yüzde 60'ın üstünde oy alan ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Erhürman'ın seçilmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli seçime katılımın az olduğunu iddia etmiş ve Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye katılması gerektiğini söylemişti.