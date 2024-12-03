Bahçeli hızını alamadı: Özgür Özel’e ‘cuntacılık’ suçlaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert ifadelerle hedef alan Bahçeli, suçlamalarını ‘cuntacılık’ iddiasına kadar vardırdı. “Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır” ifadelerini kullanan Bahçeli, “O halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır” dedi.

Konuşmasında, “Biz ya silah ya siyaset derken, CHP’yi de ihmal etmediğimiz bilinmelidir” ifadelerini de kullanan Bahçeli’nin açıklamalarındaki ilgili bölüm aynen şöyle:

Türkiye’de siyasi istikrar köklü sağlam ve sağlıklıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bazı yönlerini revize ihtiyacı hasıl olsa da yönetim hayatımız artık güçlü bir bünyeye sahiptir.

CHP’nin bundan mustarip ve müşteki olduğunu bilmeyen yoktur.

Anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla; CHP, fonlanmış medyası, yandaş sivil toplum kuruluşları ve sendikaları, DEM’lenmiş ortakları, kiralık kalemleri, dış bağlantıları, devlet ve bürokrasi içine gizlenmiş eski tüfek ayak takımı demokratik yollardan sonuç alamayacaklarına dönük ortak bir kanaat içine yuvarlanmışlardır.

CHP, halktan umudunu kesmiştir.

Hemen seçim çağrıları yapsalar da CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır.

Her gün farklı kisveye bürünen çıkar gruplarının artan rekabetine, azgın hiziplerin çadır tiyatrosuna dönen CHP’nin demokrasi dışı arayışların düşünü kurduğunu ifade etmek hatalı değildir.

Disiplinsiz teğmenleri savunan,

Laik-anti laik kutuplaşmasını sahneye çıkaran,

Rejim değiştirmekten bahseden,

Ekonomik sorunları sistem ve devlet sorununa tahvil eden,

Ülkede istikrarsızlık ortamı varmış gibi iddiada bulunan,

Her dört gençten üçünün ülkemizden gitmek istediğini gafilce ileri süren,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere hukuk insanlarımıza edepsizce saldıran ve avukatlık mesleğini aşağılayan,

CHP’li belediyelerin vergi borçlarını ve SGK primlerini ödememesini dayatan,

Milletimizin hassasiyetlerini kaşıyan, sinir uçlarına basan ve sürekli hukuk ihlali yapan Özgür Özel ve ekibinin vesayet nöbeti tutmuş, ara rejim merakı sarmıştır.

CHP, genetik mirasına sarılarak eski hastalığının pençesine düşmüştür.

Özgür Bey, yolun yol değildir.

Ağzının ayarı hepten bozuktur.

Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir.

Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır.

Biz ya silah ya siyaset derken, CHP’yi de ihmal etmediğimiz bilinmelidir.

Ortadoğu’nun çatışma ortamını ve kanlı boğuşmalarını ülkemize ithal etmeyi planlayan, demokrasiyi musalla taşına yatırmayı aklından geçiren kim ya da kimler varsa, tavsiyem önce bizi ezmeleri, önce bizi geçmeleridir.

Bu can bu bedende durduğu müddetçe, Cumhur İttifakı milletiyle yekvücut olduğu sürece darbe sevdalısı CHP’nin ve onun anti demokratik destekçilerinin göreceği rüya sadece kâbustur, sadece karanlıktır, sadece felakettir.