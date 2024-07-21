Bahçeli, huzurevini belediyeden aldı

Etimesgut Huzurevi, yerel seçimde MHP’den CHP’ye geçen Etimesgut Belediyesi’nden alındı. Huzurevi artık Devlet Bahçeli’nin kurduğu vakıf tarafından işletilecek.

Yerel seçimlerde Başkent’teki Etimesgut ilçesi ilk defa CHP’ye geçti. 1999 yılından bu yana MHP tarafından yönetilen ilçede, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı seçildi. Ancak kısa süre sonra, yıllardır belediye tarafından işletilen huzurevi belediyenin elinden alındı.

2011 yılında MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Etimesgut’ta bir huzurevi inşa etmeye karar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından “İlbilge Hatun” adı verilen huzurevinin temeli atıldı.

AÇILIŞI BAHÇELİ YAPTI

2014 yılının şubat ayında da yine Bahçeli tarafından huzurevinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından, binayı inşa eden dernek, huzurevinin işletmesini o dönem Etimesgut Belediyesi’ne bıraktı. Belediye ile dernek arasında 13 Haziran 2015’te bir protokol imzalandı.

Bu protokol ile huzurevinin işletme gideri, personel, güvenlik, gıda, iaşe, elektrik, su, yakıt ve diğer harcamaları ile aboneliklerin belediye tarafından yapılacağı belirtildi. Ancak 30 Haziran 2024 yeni belediye yönetimine protokolün süresinin uzatılmayacağı bildirildi. Ardından huzurevinin işletmesi 1 Haziran 2024’te Devlet Bahçeli tarafından kurulan İl Bilge Hatun Vakfı’na verildi.

‘SÖZLEŞMEYİ UZATMADIK’

BirGün’ün ulaştığı Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı, eski MHP Milletvekili Hüseyin Akgül ise “Huzurevini biz inşa ettik ve arsa da bizimdi. Buranın işletilmesi için belediye ile protokolümüz vardı ama 30 Haziran tarihinde uzatmadık. Huzurevinde tüm işleyiş devam ediyor, hiçbir sorun yok orada” dedi.

Akgül, “Huzurevinin kapısında Etimesgut Belediyesi tabelasını da söktünüz mü?” sorusuna işe “evet, söktük” diye yanıt verdi.

‘CHP’YE GEÇTİ DİYE…’

Önceki dönem Etimesgut Belediye Meclisi’nde yer alan CHP’li Selami Çiçek ise “Huzurevinde yaklaşık 50 yaşlımız kalıyor. Bu konu toplumsal açıdan hassas bir konu. Söz konusu dernek, belediyemize gelip ‘Burayı işletmeye devam etmek ister misiniz?’ diye sormadı. Çünkü belediye CHP’ye geçti ve böyle bir konuyu da siyasallaştırmayı tercih ettiler. Şunu sormak istiyorum; siz 30 Haziran’da, yani sözleşme bitince ve belediye yönetimine neden sözleşmeyi, protokolü uzatma teklifinde bulunmadınız?” ifadelerini kullandı.