Bahçeli iktidara seslendi: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, atnamayan hiçbir öğretmenin kalmaması gerektiğini söyledi.

AKP'yle iktidarı paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü için paylaştığı mesajda ataması yapılmayan öğretmenlere de değindi.

Bahçeli mesajında şunları söyledi: "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.”