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Bahçeli ile Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: "Çok hareketlisiniz maşallah"

Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak için Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ile kuliste tokalaştı. Özgür Özel "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" diyen Bahçeli’ye "Sağolun" karşılığını verdi.

Güncel
  • 03.06.2025 20:04
  • Giriş: 03.06.2025 20:04
  • Güncelleme: 03.06.2025 20:15
Bahçeli ile Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: "Çok hareketlisiniz maşallah"

TBMM'de gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimine siyasi parti liderleri tam kadro katılım sağladı.

Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da Genel Kurul Salonuna geldi.

BAHÇELİ İLE ÖZEL TOKALAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'na gelmek için salondan geçerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oturduğu yöne yönelerek selam verdi. Bahçeli, Özel'in selamını alarak ayağa kalktı ve iki lider tokalaştı. Bahçeli ile Özel burada kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin Özel'e 'Çok hareketlisiniz' demesi dikkat çekti.

Özgür Özel "Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum" diyen Bahçeli’ye "Sağolun" karşılığını verdi

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