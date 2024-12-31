Bahçeli: İmralı'daki görüşme hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" dedi.
Bahçeli, "Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir" ifadelerini kullandı.
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