Bahçeli: İmralı ve DEM Parti arasındaki temas derhal sağlanmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde artan çatışma ortamına dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye'nin olağandışı gelişmelere karşı bütün senaryoları değerlendirerek baraj kurması ve hazırlık yapması sadece bir güvenlik meselesi değil varoluş meselesi olmuştur" dedi.

"Etrafımız ateş çemberi, durum çok ciddi ve kritiktir" diyen Bahçeli, dünyanın "korku tünelinde" olduğunu, Türkiye'nin de her türlü savaş senaryosuna hazırlı olması gerektiğini söyledi.

Devamla PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı anımsatan Bahçeli, "MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hala arkasındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A ÇAĞRISI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı. Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" demişti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hayat boşluk kaldırmaz, tarih zafiyet kabul etmez. Sistemini konsolide etmeye çalışan kırılgan bir devletin zorlu sınavlardan kazasız belasız çıkması hiç kolay değildir. Türkiye'de çok şükür siyasi istikrar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile taçlanmıştır. Sistem sorunu çözülmüştür.

Türkiye'nin olağandışı gelişmelere karşı bütün senaryoları değerlendirerek baraj kurması ve hazırlık yapması sadece bir güvenlik meselesi değil varoluş meselesi olmuştur.

Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükselik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır. Etrafımız ateş çemberi, durum çok ciddi ve kritiktir.

"3. DÜNYA SAVAŞI GÜN IŞIĞINA TAŞINDI"

Askeri ve siyasi basınçtaki yükseliş patlama noktasına kadar dayanmıştır. Nükleer füzeler rampalarda bekliyor. Ülkeler arası gerilim en üst düzeye tırmanmıştır. Küresel sistem mimarisi her yanından hasar almıştır. Genişleyen çatışma ve huzursuzluk sarmalı dünyayı kasıp kavuruyor. Küresel düzeyde çatışma alanları son yıllarda yüzde 65 oranında arttı. 27 ülkede risk düzeyi yüksektir.

Türkiye her türlü savaş senaryosuna karşı hazırlıklı olmalıdır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir. Savaşın kazananı olamaz. İnsanlığın yeni bir yıkımı kaldırması nükleer silah resti düşünüldüğünde mümkün değildir. Putin'in savaşın küresel boyun kazandığı söylemi 3. Dünya Savaşı söylemini gün ışığına taşımıştır.

Türkiye'nin iki taraf arasında kalması ya da savaşa zorlanması tehlikelere yol açabilecektir. Bizim politikamız barıştan yanadır. Türkiye'nin çevresi silahlarla, füzeyle ve yeni nesil savaşlarla kuşatılmaktadır. Biliniz ki herkesin gözü üstümüzdedir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın kemer taşıdır.

"BIDEN DERHAL AZLEDİLMELİ, NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI"

ABD Başkanı Joe Biden derhal azledilmelidir. Akli melekeleri çökmüştür, aldığı her karar sakattır.

Geçtiğimiz haftanın en umut verici gelişmelerinden biri Caniyahu (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) hakkında verilen tutuklama kararıdır. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış failler, dökülen her masum kanın damla damla hesabını verecektir ve bu günler uzak değildir.

Çember daralmış vakit yaklaşmış ve akıbet netleşmiştir. Caniyahu ve savunma bakanı azılı suçludur. Bunları destekleyen ülkeler de o suça ortaktır. Soykırım suçlularından hesap sorulması sabır ve zaman meselesi haline gelmiştir.

Konuşarak uçurumların iki yakası kapatılır. Sahte davranışların çölünde zorlukla çiçek veren kaktüs arayışında değiliz. Türkiye'nin yeni bir Fetret Devri yaşamasına müsaade edemeyiz. Geleceğimizi tesadüflere havale edemeyiz.

Güvencemiz kardeşliğimizdir. Milletimizin arasına ayrımcılık tohumları ekmeyi kendine görev edinen ne kadar bölücü ve terörist varsa bunun bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. Terörsüz bir Türkiye huzurlu müreffeh bir Türkiye demektir. Kürdü Türk'ten ayırmak insanlığı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız bir şeydir. Kürt kardeşlerimizin terörle ve terör örgütü ile hiçbir ilişkisi yoktur, olamaz. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir.

GAZETECİLERİ HEEF ALDI

Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren mislini ödemeye mahkumdur. Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Ele ele verip gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü gündemimizden çıkarmalıyız.

MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim'deki grup toplantımızda ne demişsek hala arkasındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.

MHP düşmanlarını, küstah yorumcuları, MHP'ye saldırı ortamı açan medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı geldiğinde de burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyurmak istiyorum."