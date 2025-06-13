Bahçeli: “İsrail’in saldırısı sadece İran’a değil, Türkiye’ye de sinsi bir mesajdır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barışı açısından tarihi bir sorumluluktur” dedi.

“FELAKET SENARYOLARINA HER GÜN BİR YENİSİ EKLENİYOR”

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel ve küresel istikrarsızlıkların tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, bu durumun insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiğini söyledi. “Barış, huzur ve diyalog beklentileri sürekli boşa düşürülmektedir. Felaket senaryolarına her gün bir yenisi eklenmektedir. Uluslararası hukuk devre dışı, uluslararası kuruluşlar ise ahlaken ve fiilen tasfiye halindedir” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’İN SALDIRISI TERÖRİST VE KANLI BİR EYLEMDİR”

İsrail’in “Yükselen Aslan” adını verdiği saldırılarla İran’ın nükleer tesislerini ve askeri üslerini hedef aldığını hatırlatan Bahçeli, bu eylemin yalnızca İran’ın değil, insanlığın da değerlerine yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı’nın yanı sıra altı nükleer bilim insanının da öldürüldüğünü vurgulayan Bahçeli, “İsrail’in vandal ve kanlı yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

“BU SALDIRI TÜRKİYE’YE DE VERİLMİŞ BİR MESAJDIR”

Bahçeli, İsrail’in saldırılarının bölge ülkelerini hedef aldığına ve Türkiye’nin de bu tehdit dalgasının hedefinde olduğuna dikkat çekti: “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi bir mesajdır. Bu saldırı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ve diriliş ruhuna karşı bir tepkidir.”

“ABD, TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLMALI”

ABD’ye de çağrıda bulunan Bahçeli, Washington yönetiminin “tarihin ve insanlığın doğru yerinde konumlanması" gerektiğini ifade etti. ABD içinde yükselen siyasi ayrışma ve eyalet protestolarına dikkat çeken MHP lideri, “Hiçbir devletin kendi içinde rahat ve güvenli olmadığı artık açıktır” ifadelerini kullandı.

“GÜÇ KULLANIMI DIŞINDA SEÇENEK KALMAMIŞTIR”

Bahçeli, diplomasi ve diyalog yollarının tükendiğini savunarak, İsrail’e karşı güç kullanımını savundu: “Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir. Zira başka bir seçenek kalmamıştır. Sözün hükmü bitmiştir.”