Bahçeli kime ne mesaj verdi?

İsrail’in ABD desteğiyle Gazze’de Filistinlilere uyguladığı soykırım politikası tüm hızıyla devam ederken, dünyadan da tepkiler yağarken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önceki günkü çıkışı tartışma yarattı. Türkiye-Rusya-Çin ittifakı öneren Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin kamuoyunu şaşırtan çıkışının ne anlama geldiğine ilişkin yoğun tartışmalar yaşandı. MHP’nin kuruluşundan bu yana tüm varoluşunun NATO ve ABD eksenli şekillendiği bilinen bir gerçek. Soğuk savaş döneminde Komünizmle Mücadele Dernekleri, komando okulları, özel operasyonlar ve katliamlarla üzerine biçilen rolü yerine getiren ülkücü hareket ve MHP, bugün de ortağı olduğu Saray rejiminin ayakta kalması için Ortadoğu’nun ABD ve İsrail eliyle yeniden dizayn edilmesine razı oldu.

TRUMP VE ABD’YE SIRTLARINI DAYADILAR

Bahçeli’nin PKK Lideri Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan çözüm süreci de yine Erdoğan ve Bahçeli’nin sık sık tekrarladığı “Türk, Kürt, İslam” sentezli yeni Osmanlıcı bir yaklaşıma işaret ediyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da "Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir" derken bu düşüncenin ABD emperyalizmi ile uyumuna işaret ediyordu.

Toplumsal rıza üretme şansı kalmadığını 31 Mart yerel seçimlerinde gören, baskı, yargı sopası ve tehditle ülkeyi yönetmeye çalışan Saray rejimi, sırtını ABD ve Trump’a dayadı. Büyük Ortadoğu Projesinin son aşaması olarak Ortadoğu yeniden dizayn edilirken üzerine düşen rolü oynamayı bir kez daha kabul eden iktidar, bu sayede rejimin ömrünü uzatacağını, hatta mümkünse sandıksız ve muhalefetsiz, kurumsallaşmış bir rejim inşa etmeyi amaçlıyor.

Peki tüm bunlara rağmen Bahçeli’nin çıkışı ne anlama geliyor? Arka planını önümüzdeki süreçte ancak netleştirebileceğimiz bu açıklamalara ilişkin birkaç soru sorulabilir:

• Akla gelen ilk ihtimal, ABD planı dahilinde Ortadoğu’da yaşanan İsrail yayılmacılığının iktidarı tedirgin ettiği konusu. Erdoğan da İsrail’e karşı önceki gün "Başında, Gazze kasabı Netanyahu’nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden yükseliyor” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, TRÇ ittifakı ile ABD’ye, “İsrail’i dizginle” mesajı vermiş olabilir.

• İsrail’in Gazze’deki soykırımına tüm dünyadan yükselen tepkiler seçmende de beklenti yarattı. MHP Lideri Devlet Bahçeli de blöf yaparak tabanı konsolide etmek, tabanda artan öfkeyi bastırmak adına bir kez daha hamasi söylemlere başvurmuş olabilir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’YA YEŞİL IŞIK

Erdoğan ve Bahçeli, İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine katılımına başta karşı çıkmıştı. 18 Mayıs 2022’de NATO’nun İsveç ve Finlandiya’nın yaptığı başvurular sonrası başlatmayı planladığı üyelik sürecine Türkiye’den engel gelmiş, ittifaka katılımı için nisan ayında Türkiye’nin olurunu alan Finlandiya’nın TBMM’deki onay süreci ise yalnızca iki hafta sürmüştü.

İsveç’in PKK’ye destek verdiği gerekçesiyle katılımına karşı çıkan Bahçeli, “NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır" demişti. Ancak İsveç’in de NATO’ya katılımı daha sonra Erdoğan tarafından onaylanmıştı.