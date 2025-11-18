Bahçeli: Kimse yanaşmayacaksa İmralı'ya gitmekten imtina etmem!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmesine ilişkin tartışmalara tepki göstererek, "Kimse yanaşmayacaksa İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamanı yitiren askerler ve Hırvatistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Hasan Bahar'ı anarak başlayan Bahçeli, ailelere baş sağlığı diledi.

Gürcistan'da düşen C-130 tipi uçağın neden düştüğüne ilişkin araştırmaların yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, resmi olmayan açıklamaların spekülasyon niteliği taşıdığını belirterek, "'Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü?' sorusunun cevabı elbette belirlenecek, ona göre bir eylem planı olacaktır" dedi. Bahçeli, gerekli incelemelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini kaydetti.

PKK'NİN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Devamla, PKK'nin silah bırakması ve feshi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, sürece zarar vermek isteyenler olduğunu söyleyerek bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır" diyen Bahçeli, "Niyet hayırlı, netice de hayırlı olacaktır. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi yegane dileğimizdir. Hep dediğimiz gibi her şet Türkiye içindir" şeklinde konuştu.

"İMRALI'YA GİDİLMESİNE AYAK SÜRÜLMESİNİN MANASI YOK"

Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakılırsa bakılsın, milletin devlet, devletin de millet olduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "İkisini birbirinden ayırmak yanlıştır. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye' hedefi milletin sarsılmaz, sakatlanamaz politik gayesidir."

Süreç komisyonunun artık son düzlüğe girdiğini söyleyen Bahçeli, "Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin tespitinin yapılması da muhtemeldir. İmralı'ya gidilmesi tartışmalarına nokta konulmalıdır. İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim" dedi.

Devamla grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

İBB İDDİANAMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianameye değinen Bahçeli, "İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacaktır. Bu konuda 2 beklentimiz vardır. Birincisi; yargılama hızla tekâmül ettirilmeli, siyasi kuşatmaya alınarak tartışılmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. İkincisi; daha önce de vurguladığım gibi yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır" diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti: "İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır. Zanlılar bellidir. CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasbederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur."

