Bahçeli kriz yarattı iddiası: "Öcalan söylemleri rahatsız etti"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği “barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün” AKP içinde rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Cumhur İttifakı kulislerinde farklı değerlendirmeler var.

MHP’ye yakın kaynaklar, Bahçeli’nin çıkışının örgüte yönelik bir baskı hamlesi olduğunu öne sürerken, AKP cephesinde ise Öcalan’ın adının süreç boyunca bu kadar görünür hale gelmesinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor, söylemlerin seçmen kaybı riskini artırdığı endişesi yaşanıyor.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, çözüm sürecine ilişkin verdiği yeni mesajlar kulisleri hareketlendirdi. Bahçeli konuşmasında, “Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ olmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARE HALİNDE SÖYLEM GELİŞİYOR"

Cumhuriyet’in aktardığına göre, bazı MHP kurmayları, “Bahçeli ve Erdoğan istişare halinde söylem geliştiriyor. Amaç örgütü silah bırakmaya zorlamak. Süreç şu an tıkanmış durumda ancak tamamen dağıldığı görüntüsü verilmek istenmiyor” değerlendirmesini yapıyor. Öte yandan parti içinde Bahçeli’nin yeni çıkışından rahatsızlık duyanların da bulunduğu belirtiliyor.

AKP'DE RAHATSIZLIK

AKP cephesinde ise parti kurmayları "milliyetçi seçmen tabanı ile şehit ve gazi ailelerinin bu söylemlerden rahatsız olduğunu" belirtirken, “Bu durum sürece zarar veriyor ve seçmen kaybı riskini artırıyor” görüşünü dile getiriyor. Güvenlik bürokrasisinden gelen raporların da beklentileri karşılamadığı ifade edilirken, “Silah bırakma konusunda sembolik bir tören dışında somut bir gelişme yaşanmadı. Sürecin ilerleyebilmesi için örgütün tüm yapısıyla silah bırakması gerekiyor” değerlendirmesi yapılıyor.