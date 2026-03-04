Bahçeli "makama dönmeli" demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı

DEM Parti’nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 2024 yılının Kasım ayında kayyım atandı. PKK’nin fesih kararı ile başlayan süreçle beraber kayyum uygulamasının son bulması bekleniyordu.

Amidahaber'de yer alan habere göre beklenen karar yine çıkmadı. İçişleri Bakanlığı Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.

3 YILDIR KAYYUMDA

31 Mart 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır Van Valisi Tuncay Akkoyun tarafından yönetiliyor.

BERAAT ETMİŞTİ

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.