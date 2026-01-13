Bahçeli, Mazlum Abdi’ye sert çıktı; DEM Parti'yi uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin Abdullah Öcalan'a sadakatsiz ve saygısız olduğunu söyledi. DEM Parti'nin Halep açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, "Hatırlatmam maruz görülsün; fakat bu parti Türkiye’nin partisidir ve bu haliyle Türkiye’ye parmak sallaması asla ve kata meşru, masum ve makul görülemeyecektir" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünü bölgesel gelişmelere ayıran Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Grönland konusundaki açıklamaları "küresel çeteleşme" olarak tanımladı.

"ABD Başkanı Trump'ın söylediği sözler, kaosa düşen dünyanın hali pürmealinden başka bir şey değildir. Devlet mi hukukun ürünü, hukuk mu devletin sonucudur" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Hukuku yapanlarla siyaseti yapanlar, hukuku yapanlarla hayatın rotasını çizenler aynıdır. Hukuk devlet olma halinin mahsulü, devlet de adaletin mütemmim cüzüdür. Devlet hukuku çiğnerse çeteden hiçbir farkı kalmayacaktır."

İran'daki protestolar karşısında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "İran'daki olaylara mutlaka karşı çıkılmalıdır. Gün bir ve beraber olma günüdür. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Devamla Suriye'nin Halep kentinde Şam yönetimi ve SDG arasında yaşanan çatışmalara dikkati çeken Bahçeli, DEM Parti'nin açıklamarına tepki gösterdi. SDG Komutanı Mazlum Abdi'yi ise siyonizm yandaşı olmak ve Abdullah Öcalan'a sadakatsizlikle suçladı.

Konuşmasının son bölümünde en düşük emekli aylığında iyileştirme yapılması gerektiğini fade eden Bahçeli, belirlenen miktarı 'sefalet ücreti' olarak tanımlayarak, "En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirmek için gerekirse gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayacakları bir seviyeye taşımalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MHP'nin siyaseti doğrudur, mücadelesi doğrudur, ilkeleri doğrudur, ülküsü doğrudur. İçinde bulunduğumuz zaman tatbik ettiğimiz siyasetle uygundur. Türkiye'nin aleyhinde siyaset içinde olanlar, metruk tekne gibidir.

Basiret, siyaseti ve hayatı doğru okumaktır. Basiret yoksunu siyaset zihniyeti birçok badireye çanak tutacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli tehlike de budur. Hiçbir şey aşikar şekilde görüldüğü gibi değildir. Gösterime sokulan ne varsa, ardına saklanan gerçekleri görmek mümkündür. MHP ve Cumhur İttifakı'nın da yapacağı budur.

İnsan muhabbet üzere yaşamalıdır. Sevgi ve saygının şart olduğunu bilmelidir. MHP'nin gayesi "ben"lerden oluşan muazzam çokluğu "biz"de birleştirmek. Biz de şapkamızı önümüze koyup gelişmeleri doğru şekilde ele almak, fincancı katırlarını ürkütmek amacındayız. Eğmeden, bükmeden karşımızdaki meseleleri dürüstçe okumalıyız.

"TRUMP'IN SAVUNDUĞU KÜRESEL ÇETELEŞMEDİR"

İnsanlık iki müessir sorunu çözememiştir; birincisi birlikte yaşama sorunu, diğeri de temel değer ve kurallara dayalı uluslararası düzen kurma sorunudur. Dünya genelinde çatışmaların sayısı 185'e tırmanmıştır. Yaklaşık 5 milyar insan huzursuzluk sarmalındadır.

ABD Başkanı Trump'ın söylediği sözler, kaosa düşen dünyanın hali pürmealinden başka bir şey değildir. Devlet mi hukukun ürünü, hukuk mu devletin sonucudur. Hukuku yapanlarla siyaseti yapanlar, hukuku yapanlarla hayatın rotasını çizenler aynıdır. Hukuk devlet olma halinin mahsulü, devlet de adaletin mütemmim cüzüdür. Devlet hukuku çiğnerse çeteden hiçbir farkı kalmayacaktır.

Mevcut haliyle, uluslararası hukukun aldığı darbeler çeteleşmeyi yaygınlaştıracak, korkunç bir durumu yıkıcı bir normal olarak tescilleyecektir. ABD Başkanı'nın savunduğu vandallıktır, çeteleşmedir.

Bugünkü dünya tablosunda siyaset hepten kayıp, hepten yok hükmündedir. Özgürlükler, insan hakları emparyalizmin hücumuna uğramıştır. Dizginlenemeyen hızlar, freni tutmayan ihtiraslar insan aklının önüne geçmiştir.

"VENEZUELA KOMPLOSU BİR TESTTİR"

İnsanlığın topyekun yeni bir savaşa girmesi, bunun nükleer silahlarla tahkiminin yapılması, mikrodalga ve lazerle hedeflerini etkisizleştiren silahların kullanılmasıyla olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur. Venezuela komplosu bir testtir.

Şimdi sırayı Grönland almıştır. Bir NATO üyesi ülkenin hakimiyetindeki topraklara bir başka NATO üyesi ülkenin çökme planı nasıl tevil edilecektir. Tek taraflı ve bağnaz şekilde "İstedim, alacağım, vuracağım" demek "Gelin savaşalım" anlamına gelmeyecek midir? 1946 yılında ABD Başkanı Truman'ın Danimarka'ya yaptığı ahlaksız teklif işin özünde bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

Türkiye olarak her ihtimali sıfır hatayla ele almak, buna göre tahkimatı yapmak vatan, millet ve bekanın şerefidir. Osmanlı İmparatorluğu'na "hasta adam" damgası vurmuşlardır, bugünün dünyasında hasta adam ABD'dir. ABD'nin 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir.

Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkil değildir. 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermelidir. Tek kutuplu dünya istisna bir dönemin ürünüdür. Başkalarının senaryolarında oyalanacak vaktimiz yoktur. İnsanlık umut aramaktadır. Devletimizin küresel güç olması yine hedefimizdir.

Selçuklu Devleti'nin bayrağında iki yöne bakan çift başlı kartal ve Osmanlı'dan kalan vizyon hepimize rehber olmalıdır. Dünyanın Türkçe okunacağı böylesi bir hakimiyet saldırgan, sömürücü olmayacaktır. Adil, hoşgörülü, paylaşımcı olacak; dostluğu da her zaman aranacaktır. Bu yüksek ülküler özel hasletler gerektirir.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da Riyal'in değer kaybetmesinin ardından Tahran'daki kapalıçarşı esnafının başlattığı protestolar ülke geneline yayılmıştır. Bu madalyonun bir yüzüdür. Diğer yüzü ise İran'a yönelik emperyalist provokasyonlardır. İran'daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. İran'ın sancısı bölge ülkelerini tehdit etmektedir.

Hangi mihrakların devrede olduğunu, hangi planların uygulamaya geçtiğini çocuklar bile itiraf edecektir. İran'a neşter vuran, örtülü operasyon yapan mihrakların hüviyetleri bellidir. Tehdit son derece tanıdık ve yakındır. Gezi Parkı olayları ile İran'daki olayların benzerlikleri üzerine düşünmeye davet ediyorum. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi küresel konvansiyonel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır.

"MAZLUM ABDİ İSİMLİ TERÖRİST SİYONİZMİN YANDAŞIDIR"

İran'daki olaylara mutlaka karşı çıkılmalıdır. Gün bir ve beraber olma günüdür. İran halkı emperyalizmin köstebek lider projesine müsaade etmeyecektir.

Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerini içine alan çatışmalar her açıdan düşündürücü. SDG, YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ise ayaküstü bunları satmıştır. Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır, PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG ve YPG'nin de akıbeti aynı olmalıdır. Bizim için yegane geçerli olan İmralı'nın 27 Şubat çağrısı, barışa ve kucaklaşmaya davettir. Üstelik terör örgütünün bütün yapılarını bağlamaktadır. SDG ve YPG bundan bağımsız değildir, olması da mümkün değildir. Görünen gerçek şöyledir; Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist, siyonizmin yandaşıdır, İsrail'in kuklasıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısızca sadakatsizdir.

Hiç kimse DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını söylemez, söyleyemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Sivilleri canlı kalkan yapan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir.

DEM PARTİ'YE TEPKİ

DEM Parti yetkililerinin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diye başlayan açıklamaları çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştiği süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken, Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek, sivri dile takılmak hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır.

İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Türkiye Cumhuriyeti böyle bir zillete nasıl onay verecektir? Muhatap PKK'nın kurucu önderinden başkası değildir. DEM Parti'nin eski hastalıkların zaman zaman nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Hatırlatmam maruz görülsün; fakat bu parti Türkiye’nin partisidir ve bu haliyle Türkiye’ye parmak sallaması asla ve kata meşru, masum ve makul görülemeyecektir.

MHP milletimizin her evladına kapısını açıyor. MHP ve Cumhur İttifakı bu ülke benim diyen herkese gönlünü açıyor. Önümüzdeki süreç dikkat, sağduyu ve akıl gerektirmektedir. Türk milleti müsterih olsun. MHP ve Cumhur İttifakı kardeşlik için vardır. Milli varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya hazır olduğumuz unutulmamalıdır. Bu vatan sahipsiz değildir, millet çaresiz değildir.

En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirmek için gerekirse gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Onlar sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayacakları bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız. "