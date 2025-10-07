Bahçeli: Meclis komisyonu İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme yapmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama dönemin ilk grup toplantısında CHP'yi hedef alarak başladı.

Bahçeli, bugün (7 Ekim Salı) partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, CHP'nin yeni yasama yılı açılışını protesto etmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı, "Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur" dedi.

1 Ekim resepsyonuna da değinen Bahçeli, kamuoyunda sıkça tartışılan fotoğraf karesine dair "1 Ekim fotoğrafı Türkiye'nin yansımasıdır. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır" yorumunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair de konuşan Bahçeli, Filistin'in Birlemiş Milletler tarafından tanınması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, komiyon üyelerinin İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

PKK mensupları hakkında da konuşan Bahçeli, "Suça karışmamış olanlar gelip ailesine kavuşmalıdır" dedi.

SERDAR ÖKTEM'E DEĞİNMEDİ

Bahçeli, grup toplantısında MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine değinmedi.

Bahçeli, grup toplantısının ardından muhabirlerin sorularına da yanıt vermedi.

Sinan Ateş suikastının sanıkları arasında yer alan Öktem, dün İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Öktem'in Sinan Ateş suikatına ilişkin soruşturmada davası ve dosyası ayrılmıştı.

"1 EKİM FOTOĞRAFI TÜRKİYE'NİN YANSIMASIDIR"

Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TBMM, protestolara sahne olacak bir yer değildir. TBMM devletimizin kurucu temelidir. TBMM Türk milletinin ta kendisidir. TBMM demokrasinin can damarıdır. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. CHP yine baltayı taşa vurmuştur.

Kendi düşenin ağlamaya, sızlanmaya hakkı yoktur. CHP'nin sadece Cumhurbaşkanımızı değil, tüm Türkiye'yi yok saydığı ortadadır.

1 Ekim fotoğrafı Türkiye'nin yansımasıdır. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır.

CHP'nin siyaseti meşruiyetten yoksundur sakattır. Karar milletindir, irade milletindir, hüküm milletindir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya Türkiye'yi konuşmuşken, Özgür bey ve CHP yönetimi freni boşa almış, şarampole yuvarlanmıştır. Bu CHP'den hiçbir şey olmaz, olamaz.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Hamas bir terör örgütü değildir. Terör yöntemlerini kullanan İsrail'in kendisidir. Hamas ülkesini savunan bir direniş örgütüdür.

İsrail, hem insanlığın hem de barış umutlarının karşısındadır. İsrail'in masada durdurulaması,

Vakit vicdan vaktidir. Türkiye-Irak-Mısır başta olmak üzere kurulabilecek Kudüs Paktı önem kazanmıştır.

Siyonist barbarlık Batı Şeria'dan çekilmelidir.

Akan kan durmalı. İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır. Filistinü, Birleşmiş Milletler'e üye yapılmalıdır.

Türkiye yüzyılı, barış, kardeşlik yüzyılıdır. Bu hedef ulaşılmasıyla kazanan Türk milleti olacaktır.

Milletimiz Terörsüz Türkiye'nin arkasındadır.

Karanlık kampanyalar inşallah tasfiye edilecektir.

"KOMİSYON, İMRALI İLE GÖRÜŞMELİ"

İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm unsurlarını kapsamalıdır. Beklentim şudur, PKK’nın kurucu önderliği (Öcalan) SDG ve YPG’ye de aynı muhtevada bir çağrıda bulunmalıdır. Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinecek bir husus görmüyorum."