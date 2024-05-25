Bahçeli: MHP ile ilgili isnat ve ithamlar ayağımızın altındadır

Ülkü Ocakları Eğitim Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, partisi ile ilgili iddialar için, "Hepsi ayağımızın altındadır" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, "Bugünlerde Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi, ayağımızın altındadır" dedi.

Partisinin veremeyeceği bir hesap olmadığını savunan Bahçeli, "Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk kültürünün alemdar ve dilaver neferleri sizlersiniz. Türk tarihini Türk istiklaline ekleyecek tertemiz niyet, sizlerledir. Ülkü Ocakları'nın hakkı, halkı ve hakikati gözeten, iman, ahlak ve vatan-millet sevgisiyle temellenmiş, kaynağını türk islam ülküsünde bulan türk milliyetçiliği mücadelesinin rahatsızlık duyanların yalan ve iftira çıtasını yükseltmesi son derece doğaldır.

"ÜLKÜ OCAKLARI, PEK ÇOK HAKSIZ SUÇLAMAYA MARUZ KALDI"

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, fitne fesat okları devamlı üzerinize geliyorsa, baskı ve kuşatma altına alınmak isteniyorsanız, biliniz ki; yolunuz doğru önünüz açıktır. Yeter ki; birlik ve bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Yeter ki; duruşunuzdan ve dirayetinizden taviz vermeyiniz. Ülkü Ocakları, kurulduğu ilk günden bu yana pek çok haksız ve hayasız suçlamaya maruz kaldı. Türklük ve İslam'a cephe açan, husumet duyan ne kadar grup varsa, karalama yarışına girdi.

Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin aşılamayacak hisarı, yıkılamayacak kale duvarı, teslim alınmayacak kahramanlık timsalidir. Esasen karanlık hedefin odağında ülkü ocaklarından ziyade Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. İşgal ve ihanetin tedavülü ve tezahürü maksadıyla yol temizliği yapmak için kollarını sıvayan iç ve dış mihrakları her menzilde karşılayan, alayının uykularını kaçıran, hatta çılgına çeviren, Ülkü Ocakları'dır. Bu tarihi misyondan huzursuz olnaların hepsi, Türk düşmanlığının kümesinde toplanmışlardır. Bu cesur tavırdan dertlenen, deliren, şikayet eden ve nem kapan kim varsa, Türkiye yüzyılını ve Türk devrini kabus gibi tarif eden namertlerdir.

"GELİŞMELER KARŞISINDA ÖLÇÜSÜZ VE ÖFKELİ OLMAYA GEREK YOK"

Bugünlerde Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi, ayağımızın altındadır. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Akıl, azim, ahlak, anlayış ve sabırlar millete hizmet, yegane hedefimizdir. Nihayetince milliyetçi-ülkücü hareket, Cumhur ittifakıyla birlikte Türk milletinin muazzez umutlarını omuzlarında taşımaktadır.

Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak lazımdır. Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar samimi, dürüst bir maziye sahip değildir. Zira Ülkücü hareketin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur."

ÜLKÜ OCAKLARI KAMPI

Kızılcahamam’da düzenlenen kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunulacak.