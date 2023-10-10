Bahçeli, MHP'nin sırasını Saadet ve Gelecek Partisi’ne verdi: Karamollaoğlu teşekkür etti

Saadet-Gelecek Partisi Grubu Meclis Genel Kurulu'nda yerleri olmadığından dolayı eylem başlatmıştı. Yapılan eylem sonrası Saadet- Gelecek Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeliyi arayarak teşekkür etti.

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AA