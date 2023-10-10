Bahçeli, MHP'nin sırasını Saadet ve Gelecek Partisi’ne verdi: Karamollaoğlu teşekkür etti
Saadet-Gelecek Partisi Grubu Meclis Genel Kurulu'nda yerleri olmadığından dolayı eylem başlatmıştı. Yapılan eylem sonrası Saadet- Gelecek Partisi Grubuna MHP ye ait iki sıra tahsis edildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bahçeliyi arayarak teşekkür etti.
Gelecek-Saadet Partisi Grubu, kendilerine TBMM'de oturum düzeninin verilmemesi üzerine Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri tepki olarak komisyon sıralarında oturarak eylem yaptı.
Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri, genel kurul komisyon sıralarına oturarak eylem gerçekleştirdiler.
Oturumu yöneten Meclis Başkan vekili oturuma ara verdi. Verilen aranın ardından Gelecek-Saadet Partisi Grubuna MHP'ye ait iki sıra tahsis edildi.
Böylece Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri MHP ile Yeşil Sol Parti arasındaki sıralara oturdu.
Gelecek-Saadet Partisi Milletvekilleri yer sorununa çözüm getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak teşekkür etti.