Bahçeli: MHP, yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık sürecinin resmen başladığını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 'Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, 24 Temmuz 1923 tarihinde de imza altına alınan Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin mesajında, "İçinde bulunduğumuz 2023 yılı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüdür. Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Milli Mücadele'nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması'yla dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"İLKE VE ESASLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Bahçeli, mesajında "Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" dedi.

YEREL SEÇİM VURGUSU

MHP'nin Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlattığını ifade eden Bahçeli, "Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi.