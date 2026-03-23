Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, 23 Mart 2026 günü Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17'nci seneidevriyesinde kabrini ziyaret ederek dualarla andı. Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun, Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin" denildi.