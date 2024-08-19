Bahçeli'nin "17-25 Saati" hâlâ odasında: AKP'ye mesaj mı verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” dediği saat ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta Bahçeli’nin hesap sorma saatinin hala odasında olduğu görüldü.

Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi, Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirildi.

17-25 Aralık sürecinin yıl dönümünde Can Dündar’a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam 17:25’i gösterirken pili çıkarılmış saatle ilgili şunları söylemişti: “Bunu bizzat ben yaptım. 17.25’i gösterdiğinde pilini çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Onların takvimi, bizim saatimiz. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz, 17 ve 25 Aralık’ın hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız.”

NE OLMUŞTU?

Söz konusu 17-15 Aralık süreci, 2013-2014 yıllarında yürütülen ve 4 kabine üyesinin yolsuzluk suçlamaları üzerine istifasıyla sonuçlanan operasyonlar süreciydi. Söz konusu soruşturmalar AKP tarafından ‘FETÖ kumpası’ olarak nitelendirilmişti.