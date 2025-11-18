Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Müsavat Dervişoğlu'ndan 2 kelimelik paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından, "Salın gitsin" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, herhangi bir değerlendirmede bulunmadan "Salın gitsin" diye yazdı.

SALIN GİTSİN!.. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 18, 2025

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. PKK'nin dilah bırakma sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin son yüz yılda yakalanan en önemli ve tarihi fırsatlardan birisi olduğunu söyledi.

Süreci bulandırmaya çalışanların suçlayıcı ve küstah siyasi tavırlarının millet nezdinde hükümsüz ve itibarsız olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bu kapsamda ülkemizin makus talihi değişecek, üzerimizde hesap yapan menhus ve menfur emeller boşa düşecek, Türk milleti göz alıcı ve aynı zamanda kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Terörü siyasi nema olarak kullanan, sözde vatansever ve milletsever pozlar veren fesat ve nifak yuvaları Allah’ın izniyle çöküp gidecektir" dedi.

Bahçeli ayrıca süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında da, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.