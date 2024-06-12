Bahçeli'nin açıklamasının ardından AKP'den ilk değerlendirme

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.

Sözcü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."

Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 12, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ın temaslarının ardından gündeme gelen "MHP'nin siyasette normalleşmenin önünde engel olduğu" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde bariyersek gereğini yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da Altılı Masa'nın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek" mesajı vermişti.