Bahçeli'nin Bakırhan'a alkışı gündem olmuştu: Dervişoğlu 'bakışını' açıkladı

Deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinde gündem olan 'bakış'ını açıkladı.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE ''BAKIŞ'' AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Başkanı Tuncay Bakırhan’ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alkışlarken Dervişoğlu’nun ''şaşkın bakışları'' ve Suriye’de yaşananlara ilişkin soruya İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

''Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Yani bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım. Zaten ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli’nin üzerine tevcih ettiler, yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Suriye'nin bütününde önemli şeyler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak üstünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına da ihtiyacı olduğunu Meclis’te yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın, malum meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır. Ayrıca Sayın Bahçeli'nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz, bana da sürpriz olmaz. Yani bu konuda herkes müsterih olsun. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz.''