Bahçeli'nin bugün basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Temmuz 2024 Salı günü MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Temmuz 2024 Salı günü MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı hakkındaki bilgiler, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı (Yarın) günü, saat 11.00’de Genel Merkez binamızda (1. Kat Basın Toplantı Salonu) basın toplantısı yapacaktır.”

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 23 Temmuz 2024 Salı günü (Yarın), Saat 11.00’de Genel Merkez binamızda basın toplantısı düzenleyecektir.



Basın Toplantımızı MHP Resmi Facebook ve X hesaplarımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/JDVf8S3P4V — MHP (@MHP_Bilgi) July 22, 2024

bahçeli ne açıklayacak?

Bahçeli'nin basın toplantısı düzenleyeceğine dair açıklamanın paylaşılmasıyla, MHP Genel Başkanı'nın ne konuşacağına yönelik spekülasyonlar da başladı. Bahçeli'nin "erken seçim" işaret edebileceği iddialarına karşın CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, HalkTV’de yaptığı değerlendirme "Bahçeli ne zaman açıklama yapacak olsa herkesin aklına ilk gelen konu 'erken seçim' oluyor. İnşallah yanılırım ama ben beklemiyorum" ifadelerini kullandı.