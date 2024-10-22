Bahçeli'nin çağrısına, Cumhur İttifakı destekçisinden yanıt

Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya karşı çıktı.

BBP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Destici, "Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Hepimiz isteriz ki elbette ki terör bitsin, silahlar bırakılsın, birlik beraberlik sağlansın" dedi.

"Ama karşımızdaki terör örgütü kendi ortağı çıkardıkları bir durum değil ki" diyen Destici, "Emperyalistlerin kurdurduğu, desteklediği, büyüttüğü ve 40 yıldan beri Türkiye'ye saldırttığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Destici, "Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunların kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?" diye konuştu.

BBP'nin, Destici'nin açıklamasını Bahçeli'nin konuşmasının ardından yapması dikkati çekti.

Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz. pic.twitter.com/w2aJj4XmKc — BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (@bbpgenelmerkez) October 22, 2024

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda PKK lideri Abdullah Öcalan için çağrı yaptı.

Bahçeli, çağrısında, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullandı.