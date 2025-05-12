Bahçeli'nin Demirtaş’la telefon görüşmesi talebine cezaevi yönetimi sessiz kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la telefon görüşmesi yapmak istediği ancak cezaevi yönetiminin talebi yanıtsız bıraktığı bildirildi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Bahçeli’nin özel kalem müdürü bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde bu talebi iletti. Özel kalem müdürü, Demirtaş’ın Edirne’deki avukatını aradı, telefon görüşmesinin koşullarının sağlanmasını talep etti.

Aynı saatlerde İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi’ne geldi. Buldan, Demirtaş’la görüşmek için cezaevindeydi. Cezaevi ikinci müdürü, Buldan’ı giriş kapısında karşıladı. Bahçeli’nin talebinden haberdar olan Buldan, bu talebin birinci müdüre iletilmesini, bakanlık üzerinden görüşme imkânının sağlanmasını istedi.

Buldan, bu sırada Demirtaş'la 1 saatten fazla görüştü. Ancak ne birinci müdür ne de ikinci müdür görüşme talebine herhangi bir cevap verdi. Demirtaş bu durum karşısında sinirlendi, başgardiyanla sert bir tartışmaya girdi. Tüm ısrarlara rağmen müdür, görüşmeye gelmedi, herhangi bir bilgi de vermedi.

Yine Ferit Aslan'ın aktardığına göre; Edirne Cezaevi Birinci Müdürü ile Demirtaş arasında gerginlikler vardı. Son zamanlarda farklı nedenlerle anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Demirtaş, müdürün barıştan rahatsız olduğunu söylemişti, ve tutumunun gözden geçirilmesini talep etmişti.