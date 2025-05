Bahçeli'nin "Meclis’te komisyon kurulsun" çağrısına DEM Parti'den yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nin fesih ilanıyla devam eden sürece ilişkin "Meclis’te komisyon kurulsun" çağrısına DEM Parti'den yanıt geldi.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulmasına yönelik çağrısını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

T24'ten Ceren Bayar'a konuşan Buldan, komisyon konusunda siyasi partilerin büyük oranda hemfikir olduğunu söyleyen Buldan, AKP'ye "Hiç geciktirmeden görüşlerini ifade etmeliler" diye seslendi.

Buldan, “Bahçeli olması gerekeni dile getirmiş. Biz de bu konuda esas çözüm yerinin parlamento olması yönündeki görüşlerimizi her zaman ifade ettik. Bir komisyonun kurulmasıyla bunun ete kemiğe dönüştürülmesi çok önemli” dedi.

"SAYILAR, YÖNTEM TARTIŞILABİLİR"

Komisyon kurulması yönünde müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyen Buldan, “Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi bir an önce Meclis’e gelmeli. Elbette öncesinde müzakere edilmeli, konuşulmalı. Sayın Bahçeli 100 kişiden oluşan bir komisyon ve alt komisyonları işaret etmiş. Elbette sayılar, yöntem tartışılabilir. Ama her siyasi partinin birer üye vermesi, komisyonun alt komisyonlarla desteklenmesi ve esas komisyonun başkanının Meclis Başkanı olması yönündeki fikirlerine tamamıyla katılıyoruz” diye konuştu.

“HİÇ GECİKTİRMEDEN AKP DE KENDİ GÖRÜŞÜNÜ İFADE ETMELİ”

Buldan, sözleri şöyle sürdürdü:

“Buna gerçekten ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi de Meclis’te komisyon kurulması gerektiğini söylüyor. Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu’nun sürece pozitif yaklaşımları zaten hep oldu. Onların da kayıtsız kalmayacağını, itirazlarının olmayacağını düşünüyorum. O yüzden hiç geciktirmeden AKP de kendi görüşünü ifade etmeli” ifadelerini kullandı.

“BU YASAMA YILI BİTMEDEN KURULMASI KATKI SUNAR”

Komisyonun bu yasama yılı bitmeden kurulmasının önemine dikkat çeken Buldan, “Meclis Temmuz 15'e kadar çalışıyor. O tarihe kadar bu komisyonun kurulması ve genel hatlarıyla çalışmalarını başlatması sürece pozitif katkı sunar” dedi.