Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısına İYİ Parti'den bir tepki daha: "Açılım sürecinin arifesindeyiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni bir sürecin hazırlıklarının yapıldığını belirterek, "Belli ki geçmiş dönemde teşebbüs edilen, bizim o zaman da çok eleştirdiğimiz bir başka açılım sürecinin arifesindeyiz. Bunun hazırlığı var" diye konuştu.

"ELEBAŞINA ÇAĞRI YAPILMAZ"

Türkiye’deki mülteci sorununa, yaşanan ekonomik burhana ve artan çeteleşmeye işaret eden Kavuncu, “Böyle bir süreçte geçmişte yapılan hatanın tekrarlandığını ve çok daha vahim yerlere varacak sonuçların ortaya çıkma ihtimalini görüyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için terörist başına çağrı yapılmaz. Elbette barış, elbette terör bitsin. Bununla ilgili partimizin hiçbir tereddütü yoktur. Ancak bunun bizim açımızdan çözümü tekdir. Ebediyen silah bırakılacak; sivilimize, askerimize, polisimize dönmüş o namlular gömülecek. Türk adaletine teslim olacaklar” ifadesini kullandı.

"İKTİDARIN ÇOK TEHLİKELİ ADIMLARI"

“Silahlar ellerde tutulurken yapılacak her türlü arayış geçmişte yaşadığımız o sürecin çok daha vahimini ortaya çıkaracaktır” diyen Kavuncu, “Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, sizi dış istihbarat örgütleri rahat bırakmaz. Hani dış güçler diyorlar ya, dış güçlerin devreye gireceği yer burasıdır. Elinde silah tutan terör örgütü ile müzakere ederken, sizi rahat bırakmazlar. Herhangi bir yerde operasyon olur ve her şey elinize yüzünüze bulaşır. Dünyanın her yerinde çözümü böyle olur; silahlar ebediyen gömülür ve adalete teslim olunur” şeklinde konuştu.

Kavuncu, bunun dışındaki işleyecek her süreç için “iç siyasete yönelik oy devşirmek amacıyla, ülkenin geleceğini ateşe atan iktidarın çok tehlikeli adımlarıdır" yorumunda bulundu.

"DEPREMİN VEBALİNİ BUGÜNKÜ YETKİLİLER TAŞIYACAK"

Kavuncu, Malatya'da dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremin tekrar gündemlerine girdiğini vurgulayarak, "Maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Kentsel dönüşüm yavaş ilerliyor. Yarın olacak bir depremin vebalini bugünkü yetkililer taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle uğraşmak yerine, anayasanın 3. maddesi üzerine yorum yapmak yerine, Türkiye'nin temel yapısını koruyan bu maddelerle uğraşmak yerine siz asıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uğraşın" görüşünü paylaştı.

GEBZE'DEKİ HAYVAN KATLİAMI

Buğra Kavuncu, Gebze ve Ümraniye'deki hayvan bakım merkezlerinden yansıyan görüntüleri de eleştirerek, "Utanacağınız bir kanunu niye çıkarttınız? Günlerce, gecelerce tartıştık burada. Tek bir kelime duymadık AK Parti'lilerden" diye konuştu.